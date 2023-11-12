Оккупанты сменили тактику под Бахмутом и штурмуют живой силой: как складывается ситуация в самой горячей точке фронта

На Бахмутском направлении российские захватчики с новыми силами перестали стоять в обороне и возобновили наступательные операции. Такое обострение началось с прошлой недели. Перед этим россияне сидели в глухой обороне, в то время как сейчас пытаются найти слабые места в позициях ВСУ.

ТСН.ua пишет о последних событиях и ситуации на Бахмутском направлении и под Бахмутом.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на Бахмутском направлении.

Он отметил, что россияне активизировались – пытаются отразить ранее утраченные позиции.

"Силы обороны действуют профессионально. Атаки врага отражаются", – добавил генерал-полковник.

По его словам, россияне пытаются там остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения и штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z".

Все эти действия РФ поддерживает плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе.

По словам руководителя службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, оккупанты пытаются вернуть утраченные ими позиции и проявляют активность — артиллерийские установки направлены на украинские позиции.

"Активность на данном направлении началась с новой силой, противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отразить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", — объяснил ситуацию он.

Отдельно было отмечено, что российские оккупанты пытаются построить укрепительные сооружения вдоль трассы Т-0513, соединяющей Бахмут и Горловку. Соответственно они надеются, что смогут удержать свои позиции.

Одновременно противник пытается постоянно атаковать ВСУ, чтобы оттеснить их с занятых позиций. Ситуацию можно назвать сложной, отметил Владислав Селезнев.

Фото: Deepstatemap

Украинский командир Юрий Федоренко рассказал, что на Бахмутском направлении не утихает стрельба. В частности, ВС РФ направляют на отдельные участки фронта по-разному подготовленных бойцов.

Российские захватчики сменяют своих штурмовиков и на некоторых участках пускают в бой мобилизованных.

"Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то — при поддержке бронированной техники", — отметил Федоренко.

По его словам, также ВС РФ активно используют БПЛА. На многих участках фронта на Бахмутском направлении враг применяет беспилотники в больших количествах. Однако командир заверил, что у защитников есть средства для обнаружения и приземления российских дронов.

Военнослужащий рассказал, что бои на Бахмутском направлении продолжаются и днем и ночью. Круглосуточно слышна работа оружия. Он пояснил, что цель изменения тактики ВС РФ — добиться хоть каких-то успехов. В то же время Федоренко подчеркнул, что инициатива на передовой остается за украинскими бойцами.

Данные Генштаба

По состоянию на 12 ноября, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники отбили 10 раз атаки противника в окрестностях Хромово, Андреевки и Клищиевки (Донецкая область). Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу урон в живой силе и технике и закрепляют свои новые позиции.

Что говорят аналитики

Российские войска, скорее всего, приступили к локализованным наступательным операциям на Бахмутском направлении и усилили наземные атаки близ Бахмута в последние дни, отмечают аналитики ISW.

"Российские войска, вероятно, воспользуются снижением украинской активности на этом участке фронта, чтобы начать локальные и успешные атаки. Российские силы вряд ли смогут перевести наступательные усилия близ Бахмута в более широкие и более значимые наступательные операции, поскольку российские войска, группирующиеся вокруг Бахмута, являются слабыми и неорганизованными", — отметили в Институте изучения войны.

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