Оккупанты сменили тактику вблизи Бахмута: командир батальона рассказал о непрерывном давлении на позиции ВСУ

Враг компенсирует нехватку боеприпасов, техники большим количеством живой силы.
Российское командование изменило тактику ведения боев под Бахмутом в Донецкой области. Оккупанты пытаются оказывать непрерывное давление на позиции ВСУ.
Об этом заявил заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко в эфире телемарафона 19 марта.
"Идут и наемники ПВК, и мобилизованные солдаты. Они массово штурмуют, большим количеством, несут потери. Их задача, чтобы это давление было непрерывно. Они не забирают раненых. Подносят боеприпасы, новое и новое пополнение", — рассказал боец.
По его словам, враг совершил ротацию, но все равно несут огромные потери.
Командир батальона сообщил, что подобную тактику, как вблизи Бахмута, враг применял на Авдеевском направлении и в целом по всему участку восточного фронта. Да, россияне компенсируют недостаток боеприпасов, техники большим количеством живой силы, пехоты.
"Нужно благодарить наших героев, которые ежедневно по много раз отражают страшные нашествия врага", — подчеркнул боец.
Добавим, что украинская армия штурмовала позицию противника в Запорожской области.
Тем временем враг вводит последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Читайте также: