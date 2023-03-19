Оккупанты сменили тактику вблизи Бахмута: командир батальона рассказал о непрерывном давлении на позиции ВСУ

Российское командование изменило тактику ведения боев под Бахмутом в Донецкой области. Оккупанты пытаются оказывать непрерывное давление на позиции ВСУ.

Об этом заявил заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко в эфире телемарафона 19 марта.

"Идут и наемники ПВК, и мобилизованные солдаты. Они массово штурмуют, большим количеством, несут потери. Их задача, чтобы это давление было непрерывно. Они не забирают раненых. Подносят боеприпасы, новое и новое пополнение", — рассказал боец.

По его словам, враг совершил ротацию, но все равно несут огромные потери.

Командир батальона сообщил, что подобную тактику, как вблизи Бахмута, враг применял на Авдеевском направлении и в целом по всему участку восточного фронта. Да, россияне компенсируют недостаток боеприпасов, техники большим количеством живой силы, пехоты.

"Нужно благодарить наших героев, которые ежедневно по много раз отражают страшные нашествия врага", — подчеркнул боец.

Добавим, что украинская армия штурмовала позицию противника в Запорожской области.

Тем временем враг вводит последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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