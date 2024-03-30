Оккупанты смогут выйти на оперативный простор, захватив два села под Авдеевкой – BILD (карта)

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке прокомментировал ситуацию к западу от Авдеевки и заявил, что оккупационной армии России осталось захватить два села для выхода на оперативный простор.

Об этом пишет BILD.

Как отметил Репке, сначала ВСУ держали там оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. На сегодняшний день ВС РФ прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семёновки.

"За них идут упорные бои, но частично их уже контролирует Россия. Активное сопротивление оказывает 47-я механизированная бригада ВСУ. Если Семёновки падёт, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населённых пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее", — говорит Юлиан Репке.

Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненько на карте / Фото: скриншот

Эксперт отмечает, что ближайшее к нынешней линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км. Пустующая территория к востоку от них может стать для ВС РФ оперативным простором.

Напомним, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман считает, что россияне попытаются оцепить Харьков и взять его в кольцо.

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