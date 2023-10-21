Оккупанты снизили активность возле Авдеевки: в ВСУ рассказали о намерениях врага

Российские войска снизили активность своих войск на Авдеевке, впрочем, не отказываются от своих намерений.

Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Враг несколько... можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед", — рассказал он.

Штупун добавил, что Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара.

Бои за Авдеевку: что известно

В четверг 19 октября российские кафиры совершили еще одну полномасштабную атаку севернее Авдеевки.

Оккупационная армия России пытается прорвать линию обороны ВСУ на восточном направлении. Авдеевка и Купянское направление, по большому счету – одна линия.

Добавим, кафиры пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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