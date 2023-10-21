Оккупанты снизили активность возле Авдеевки: в ВСУ рассказали о намерениях врага

Накануне россияне совершили штурм севернее Авдеевки.
Российские войска снизили активность своих войск на Авдеевке, впрочем, не отказываются от своих намерений.
Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.
"Враг несколько... можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед", — рассказал он.
Штупун добавил, что Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара.
Бои за Авдеевку: что известно
В четверг 19 октября российские кафиры совершили еще одну полномасштабную атаку севернее Авдеевки.
Оккупационная армия России пытается прорвать линию обороны ВСУ на восточном направлении. Авдеевка и Купянское направление, по большому счету – одна линия.
Добавим, кафиры пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.