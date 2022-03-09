Оккупанты снизили темп наступления и несут значительные потери: как прошли тринадцатые сутки войны (ночная сводка)

Оккупанты снизили темп наступления и несут значительные потери: как прошли тринадцатые сутки войны (ночная сводка)

Однако россияне не оставляют попыток захватить Киев, Чернигов, блокировать Харьков. Идет бой за город Изюм.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 9 марта по поводу российского вторжения.

Оккупанты снизили темп наступательной операции. Они применяют преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Задание оккупантов

окружение и захват Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;

создание сухопутного коридора между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ;

выход на административные границы Луганской и Донецкой областей

Стране-"бензоколонке" не хватает горючего?

Оккупанты хотят организовать эффективное обеспечение собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов.

Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины. Их хотят подключить к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивать горючее с территории Беларуси.

Потери врага

Во время боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери. Так, 14-я отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с утратой боеспособности.

Полесское направление

Противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

На направлении из Дымера активных действий со стороны оккупантов не отмечено. В районе населенного пункта Припять силами до двух БТГр захватчики занимают оборону.

На направлении из Бабинцов, силами до пяти БТГр, враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи.

В районе Бузовой, силами до 4-х БТГр, несмотря на многочисленные потери, оккупанты продвинулись в район Ясногородки.

Сиверское направление

Оккупанты не оставляют попыток захватить Чернигов.

Из района Глухова силами до пяти БТГр враг пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВСУ, но был остановлен. Для обеспечения наступления в направлении Козельца россияне пытаются навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

Слобожанское направление

Враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не получает значительного успеха. Одновременно россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать гражданское население.

Продолжается бой за Изюм. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через г. Северский Донец и Берека.

Донбасс

Россияне продолжают наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской обл. Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

Юг

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку. Оккупанты осуществляют перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силами трех БТГр взяты под контроль Роды.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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