Оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку: последние новости с фронта

Александр Штупун рассказал об оперативной ситуации вокруг Авдеевки и Марьинки.

Спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку на Донетчине, однако сейчас штурмы проходят менее активно. В течение суток Вооруженные силы Украины отразили более 10 атак врага.

Об этом он рассказал 17 октября в эфире национального телемарафона.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще пять атак южнее Золотой Нивы и Пречистовки.

Штупун отметил, что военные ВСУ не допустили потерь позиции юго-западнее Новоданиловки и Роботиного (Запорожской области – ред.) и продолжая ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении имеют частичный успех в районе западнее Вербового – продвинулись на расстояние около 1 километра.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1332 огневых задач, мы не оставляем врага в покое. Общие потери противника составили 355 человек, уничтожено 22 единицы военной техники, два танка, шесть боевых бронированных машин, также склады боеприпасов врага разного уровня", — отметил он.

Александр Штупун отметил, что на Авдеевском направлении у врага поубавилось бронетехники, но они продолжают бросать вперед пехоту, пытаются идти достаточно большими группами.

"Штурмуют в основном мотострелковые подразделения РФ, мобилизованные с временно оккупированных территорий, подразделения "Шторм" и "Шторм-Z", – рассказал спикер.

Александр Штупун добавил, что россияне пытаются захватить террикон севернее Авдеевки как выгодную высоту.

"Террикон важен тем, что это господствующая высота на том направлении, с нее все хорошо видно, хорошо простреливается", — пояснил он.

Также отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий по направлению Марьинки. Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые понесли и продолжают нести значительные потери.

Напомним, ВСУ подтвердили удар по аэродромам в Луганске и Бердянске и заявили об уничтожении 9 вертолетов и ПВО.

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