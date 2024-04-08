Оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область — какие последствия

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К вечеру 7 апреля и в ночь на 8 апреля Россия атаковала Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"За вечер и ночь агрессор атаковал Никопольщину 8 раз. Бил дронами-камикадзе и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе и Марганецком обществе. Повреждены коммунальное предприятие, частный дом, авто", — написал он.

По его словам, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, поздно вечером 7 апреля силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету в Криворожском районе.

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