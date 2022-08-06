Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты снова атаковали Николаевскую область: погибла пенсионерка, есть раненые

Дата публикации
Просмотры
1179
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты снова атаковали Николаевскую область: погибла пенсионерка, есть раненые

Фото: Национальная полиция Украины

Российские военные 6 августа снова устроили обстрелы по Николаевской области. В частности, враг из артиллерии ударил по поселку Березнеговатое.

В результате вражеской атаки погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.

Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Сети.

"Снова обстрелы со стороны оккупантов. Обстрелы почти по всей линии столкновения, вдоль границ Николаевской и Херсонской областей", — указано в заявлении.

"Артиллерией обстрелян поселок Березнеговатое. В результате 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая — пенсионерка, которая всю жизнь проработала медсестрой. Искренние соболезнования родным погибшей", — сообщила Замазеева.

Напомним, в ночь на 6 августа оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Ранения получили два человека, также повреждены жилые здания.

Как во время войны запустить производство бронежилетов и шлемов - Николоз Мачарашвили в ТСН

Как во время войны запустить производство бронежилетов и шлемов - Николоз Мачарашвили в ТСН

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация