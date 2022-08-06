Оккупанты снова атаковали Николаевскую область: погибла пенсионерка, есть раненые

Российские военные 6 августа снова устроили обстрелы по Николаевской области. В частности, враг из артиллерии ударил по поселку Березнеговатое.
В результате вражеской атаки погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.
Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Сети.
"Снова обстрелы со стороны оккупантов. Обстрелы почти по всей линии столкновения, вдоль границ Николаевской и Херсонской областей", — указано в заявлении.
"Артиллерией обстрелян поселок Березнеговатое. В результате 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая — пенсионерка, которая всю жизнь проработала медсестрой. Искренние соболезнования родным погибшей", — сообщила Замазеева.
Напомним, в ночь на 6 августа оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Ранения получили два человека, также повреждены жилые здания.
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