Оккупанты снова атаковали Николаевскую область: погибла пенсионерка, есть раненые

Российские военные 6 августа снова устроили обстрелы по Николаевской области. В частности, враг из артиллерии ударил по поселку Березнеговатое.

В результате вражеской атаки погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.

Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Сети.

"Снова обстрелы со стороны оккупантов. Обстрелы почти по всей линии столкновения, вдоль границ Николаевской и Херсонской областей", — указано в заявлении.

"Артиллерией обстрелян поселок Березнеговатое. В результате 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая — пенсионерка, которая всю жизнь проработала медсестрой. Искренние соболезнования родным погибшей", — сообщила Замазеева.

Напомним, в ночь на 6 августа оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Ранения получили два человека, также повреждены жилые здания.

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