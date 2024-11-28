Оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсоне (фото)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Враг снова совершил атаку на общественный транспорт в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
В результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждены два автобуса, один из которых принадлежит КП "Херсонкоммунтранссервис", в пригороде города. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Учитывая повышенную активность враждебных БПЛА в Днепровском районе, было принято решение о временном сокращении движения на 5-м автобусном маршруте.
Напомним, РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами.
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