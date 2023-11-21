Оккупанты снова били по Херсонщине: за более чем час сбросили 25 авиабомб – есть пострадавшие (фото)

Россияне не прекращают ежедневные обстрелы Херсона и области.
Оккупационная армия России 21 ноября запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб. В результате атаки есть травмированные и разрушения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.
В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.
В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.
Напомним, в результате ракетных обстрелов по Селидову в Донецкой области в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.
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