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Оккупанты снова били по Херсонщине: за более чем час сбросили 25 авиабомб – есть пострадавшие (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Оккупанты снова били по Херсонщине: за более чем час сбросили 25 авиабомб – есть пострадавшие (фото)

Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне не прекращают ежедневные обстрелы Херсона и области.

Оккупационная армия России 21 ноября запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб. В результате атаки есть травмированные и разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября / ©
Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября
Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября / ©
Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября
Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября / ©
Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Напомним, в результате ракетных обстрелов по Селидову в Донецкой области в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.

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Дата публикации
Просмотры
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