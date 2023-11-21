Оккупанты снова били по Херсонщине: за более чем час сбросили 25 авиабомб – есть пострадавшие (фото)

Россияне не прекращают ежедневные обстрелы Херсона и области.

Оккупационная армия России 21 ноября запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб. В результате атаки есть травмированные и разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября

Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября

Последствия удара окупантов по Херсонской области 21 ноября

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Напомним, в результате ракетных обстрелов по Селидову в Донецкой области в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.

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