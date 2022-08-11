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Оккупанты снова лупят вблизи ЗАЭС – третий раз за день

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Оккупанты снова лупят вблизи ЗАЭС – третий раз за день

Фото: Пресс-служба компании "Энергоатом"

Российские захватчики продолжают методично разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.

Очередным обстрелам подверглись пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Итак, оккупанты продолжают методично разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", — говорится в сообщении.

В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет.

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Ранее по ЗАЭС было зафиксировано 10 прилетов.

Напомним, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

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