Оккупанты снова накрыли Ахтырку авиаударами: спасатели ликвидировали последствия и спасли 6 человек

Спасатели ликвидировали возгорание поврежденного газораспределительного пункта.

В Сумской области спасатели ликвидировали последствия вражеского авиаудара по г. Ахтырка и спасли из-под завалов 6 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"7 марта вражеская авиация нанесла удар по жилому сектору г. Ахтырка. В 23:07 на место происшествия привлекались спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части для тушения пожара зданий, которые загорелись в результате вражеского авиаудара и проведения аварийно-спасательных работ по ул. Полтавской и Киевской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были спасены, в том числе из-под завалов 6 человек, переданных медработникам. Спасатели ликвидировали возгорание поврежденного газораспределительного пункта по ул. Киевской, пока аварийная газовая служба не перекрыла подачу газа.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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