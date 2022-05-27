Оккупанты снова накрыли огнем Сумскую область: обстрел вели с территории РФ

Ночь на 27 мая в Сумской области прошла неспокойно. Враг со своей территории снова вел арт и минометный огонь.

Есть повреждения частных домов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды", — отметил он.

Живицкий также отметил, что в половине седьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ. Враг бил со своей территории. Пострадавших нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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