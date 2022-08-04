Оккупанты снова накрыли огнем три громады Сумской области, загорелись дома: фото и видео последствий

Российские оккупанты снова накрыли огнем пограничные громады Сумской области.

Об этом 4 августа сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С пяти утра россияне начали обстрел Шалыгинской громады, 12 минометных прилетов. И еще 10 прилетов из артиллерии в шесть утра. С половины шестого начался минометный огонь по Краснопольской громаде, 8 прилетов. Новослободская громада: почти в шесть утра по двум селам громады россияне открыли огонь, 6 прилетов по частным домам гражданских людей, улицам, огородам. Вспыхнули пожары", — написал он.

Живицкий также отметил, что предварительно обошлось без человеческих жертв и опубликовал фото и видео последствий вражеских атак.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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