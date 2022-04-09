Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения

Пострадали два человека.

В ночь на 9 апреля российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что 2 апреля войска российской федерации нанесли первый ракетный удар по городу Миргород. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся состав горюче-смазочных материалов. В тот же день 2 апреля из трех самолетов враг атаковал промышленные объекты Кременчуга.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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