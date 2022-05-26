Оккупанты снова обстреливают Харьков: есть погибшие и раненые

В четверг, 26 мая, оккупанты страны-агрессора России снова обстреляли Харьков.
По предварительной информации Харьковской областной военной администрации, в результате атаки россиян есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Глава Харьковщины просим жителей областного центра и района находиться в укрытиях и не покидать безопасных мест.
Следует заметить, что жители Харькова в Сети сообщали о взрывах в городе. В частности, в районе Лесопарка и на Павловом Поле.
Как сообщалось, украинские военные в Харьковской области уничтожили вблизи государственной границы с Россией два российских беспилотника "Орлан".
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