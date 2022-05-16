Оккупанты снова обстреливают Николаевщину: есть много раненых (фото)

Российские оккупанты снова атакуют Николаевскую область.
В результате обстрелов кафиров за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. Большинство раненых – гражданские лица.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
По ее словам, к счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях, где получают необходимую помощь.
В целом по состоянию на утро 16 мая в николаевских больницах находятся 168 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.
"Всем скорейшего выздоровления! Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", — подытожила она.
Напомним, что николаевский десантник сбил вражеский беспилотник "Леер", подавлявший мобильную связь.
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