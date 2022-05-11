Оккупанты снова обстреляли Черниговщину с территории России — ОВА

Сегодня утром российские захватчики произвели минометный обстрел области.

Утром 11 мая оккупанты произвели очередной минометный обстрел Черниговской области с территории России.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

"В 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге – прячьтесь в укрытие", — подчеркнул он.

Чаус также отметил, что в Черниговской области продолжается разминирование территорий. Спасатели ГСЧС тоже работают в усиленном режиме.

Напомним, россияне атаковали ракетами Славянск.

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