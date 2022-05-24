Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения (фото)

Российские оккупанты утром 24 мая снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". Они попали по Великой Костромке в Зеленодольской общине.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Есть разрушения. Люди не пострадали", — написал он.
Резниченко добавил, что оккупанты также попали по полям в Широковской общине.
Напомним, вечером в понедельник, 23 мая, Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине. Они ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Серьезно повреждены железнодорожные пути и контактная сеть.
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