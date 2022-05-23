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Оккупанты снова обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области

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Оккупанты снова обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области

Эвакуация мирных жителей. / Фото: Associated Press

Несмотря на обстрелы, обошлось без жертв, людей удалось вывезти из региона.

В понедельник, 23 мая, российские солдаты в очередной раз обстреляли автобус, на котором вывозили 18 жителей Горной громады из Луганской области.

Эвакуационный автобус попал под обстрел под Врубовкой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"К счастью, все цели и уже в безопасности. Мы используем каждую возможность, чтобы спасти Вас, вместе рискуем, вместе радуемся, когда подъезжаем к безопасному месту: «Вырвались!». Эвакуация и завоз гумгрузов проходит крайне тяжело, за день возможен только один рейс. Желающих выезжать становится больше. Обстрелы усиливаются", — подчеркнул он.

Напомним, мужчина из Северодонецка проехал 65 км на велосипеде, под вражескими обстрелами, спасаясь от смерти.

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