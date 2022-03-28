Оккупанты снова обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове

Оценить масштабы повреждений пока невозможно из-за интенсивных боевых действий.

Исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове снова попала под российские обстрелы.

В результате, здания и инфраструктура, расположенные на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность пока невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", — говорится в сообщении.

В инспекции подчеркнули, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним, на днях на ядерной установке в Харькове после вражеских обстрелов обнаружили повреждение. На 27 марта ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние, ее внешнее электроснабжение отсутствует.

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