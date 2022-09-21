Оккупанты снова обстреляли Купянск: 5 человек ранены, среди которых 13-летний мальчик

Кроме того, в результате обстрела с. Стрелечья Харьковского района ранена 55-летняя женщина.
Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли недавно освобожденный Купянск на Харьковщине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела ранения получили 5 человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие – мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина.
Кроме того, в результате обстрела с. Стрелечья Харьковского района ранена 55-летняя женщина.
Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и обстреляли населенные пункты на границе с РФ: есть погибшие.
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