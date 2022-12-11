Оккупанты снова обстреляли Курахово на Донетчине из "Ураганов" — ОП

Россия в очередной раз атаковала Курахово в Донецкой области.

В воскресенье, 11 декабря, российские захватчики снова обстреляли Курахово на Донетчине из РСЗО "Ураган". Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты снова обстреляли город Курахово в Донецкой области. Ударили из РСЗО "Ураган", — говорится в сообщении.

По его словам, на месте сейчас работают все экстренные службы.

Обстрелы в Курахово Донецкой области

В среду, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по центру Курахово. Под вражеским огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. В результате атаки оккупантов погибли десять человек, многие получили ранения.

После обстрела в городе закрыли рынки, магазины и отделения почты.

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