Оккупанты снова обстреляли Лисичанск, пострадали по меньшей мере три человека — Гайдай

Утром спасатели в разрушенном оккупантами доме обнаружили одного погибшего.
Российские захватнические войска снова обстреляли Лисичанск, пострадали не менее трех человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Очередной обстрел Лисичанска – четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших", — отметил он.
Гайдай добавил, что троих пострадавших спасатели передали врачам. Медработники сейчас оказывают им помощь.
Также глава Луганской ОВА уточнил, что три из четырех домов разрушены полностью, один – частично.
По его словам, уже не впервые за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватили вражеские обстрелы.
Гайдай напомнил, что утром в городе спасатели в разрушенном оккупантами доме обнаружили одного погибшего.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.
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