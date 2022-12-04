Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: есть разрушение, погиб мужчина (фото)

На местах попадания работают следователи и криминалисты.
Российские войска днем 4 декабря атаковали из РСЗО два села Покровской громады Никопольского района Днепропетровской области. В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщает Нацполиция и сообщает глава Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
По данным руководителя облсовета, в результате вражеских обстрелов Покровской громады погиб мужчина. Информация о разрушениях выясняется.
Кроме того, в ночь на 4 декабря армия РФ нанесла удары по Марганецкой громаде. Обстреливали оккупанты и сам Никополь. Повреждены линии электропередачи. Последствия обстрелов устанавливаются.
Больше повреждений и разрушений прошедших суток, 3 декабря, получила Красногригорьевская громада. Оккупационные войска несколько раз обстреляли два села, расположенные на берегу водохранилища.
Повреждения получили семь частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередач. На местах попаданий работают следователи и криминалисты, осматривающие места обстрелов, собирающие вещественные доказательства и документирующие последствия вражеской атаки войск РФ.
Напомним, утром 4 декабря глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов. Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села.
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