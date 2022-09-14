Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали детали

В ночь на среду, 14 сентября, от вражеских обстрелов страдал Никопольский район. Враг обстрелял его трижды за ночь. Кроме того, дважды был атакован Никополь.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне били по Никопольскому и Марганецкому общинам из тяжелой артиллерии. Захватчики выпустили 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших, отметил глава ОВА.

В результате вражеских атак в Никополе повреждено около 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось почти три тысячи семей. Энергетики продолжают чинить сети, часть линий уже восстановлена.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

К слову, в эфире марафона "Единые новости" глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал, что по Никополю и Марганцу ночью выпустили 75 снарядов. В результате ударов повреждено 20 зданий, газопровод и линии электропередач. Обошлось без жертв.

За прошедшие сутки в Никопольском районе враг применил кассетные боеприпасы. В результате одной из атак была повреждена электросеть. В Марганце и близлежащих общинах из-за обстрелов исчезла вода.

Напомним, начались 203 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов на 9 участках на фронте, а в "ДНР" объявили о мобилизации 6 тысяч воинов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 14 августа.

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