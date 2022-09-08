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Оккупанты снова обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксирован 21 прилет

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Оккупанты снова обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксирован 21 прилет

Фото: МВД

Враг не прекращает атаки на приграничные районы Украины.

Российские оккупанты в ночь на 8 сентября снова обстреляли одну из громад Сумской области.

Об этом 8 сентября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночью, с 1 до 2 часов, россияне били из артиллерии по территории Юнаковской громады. Всего 21 прилет. Без пострадавших, информация о разрушениях уточняется", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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