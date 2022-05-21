Оккупанты снова обстреляли пограничные территории Черниговской области

Российские захватчики обстреляли из артиллерии Черниговскую область.

Сегодня, 21 мая, около 12:10-12:20 был зафиксирован очередной обстрел Черниговской области.

Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на ОК "Север".

"Наблюдатели зафиксировали 9 "приходов" из, вероятно, миномета 120мм калибра в направлении Гремяча. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что примерно в то же время зафиксировано шесть "приходов", вероятно, из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении села Николаевка Черниговской области. По предварительным данным, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, 21 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область.

Читайте также: