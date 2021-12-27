Оккупанты снова обстреляли позиции ООС: тяжело ранены двое украинских защитников

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции. Тяжело ранены двое украинских защитников.

Также читайте Боевики продолжают стрелять по позициям ООС: украинский защитник ранен и госпитализирован

Об этом сообщает штаб ООС.

"В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, он в лечебном учреждении", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 27 декабря, российские оккупанты обстреляли украинские позиции в направлении Нью-Йорка. Противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе ООС.

Читайте также: