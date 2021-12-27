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Оккупанты снова обстреляли позиции ООС: тяжело ранены двое украинских защитников

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Оккупанты снова обстреляли позиции ООС: тяжело ранены двое украинских защитников

УНИАН

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции. Тяжело ранены двое украинских защитников.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, он в лечебном учреждении", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 27 декабря, российские оккупанты обстреляли украинские позиции в направлении Нью-Йорка. Противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе ООС.

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