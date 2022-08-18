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Оккупанты снова обстреляли ракетами Харьков: начались пожары, пострадал ребенок

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Оккупанты снова обстреляли ракетами Харьков: начались пожары, пострадал ребенок

Фото: ТСН.ua

Под утро 18 августа в городе Харькове раздалось по меньшей мере 5 взрывов в результате попадания российских ракет.

После вечернего обстрела Харькова, который унес жизни 7 мирных жителей, российские оккупанты утром в четверг, 18 августа, нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате попаданий возникло несколько пожаров.

"Пока известно о двух пострадавших, среди них есть ребенок", — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что первый ракетный удар произошел около половины пятого утра, после чего последовало еще минимум четыре взрыва в Слободском и Холодногорском районах города.

"Информация еще уточняется. Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться”, — написал он.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА сообщил подробности ракетного удара по общежитию в Харькове и опроверг российские фейки о "военных объектах".

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