Оккупанты снова обстреляли Салтовский район Харькова

Один человек погиб, еще восемь получили ранения. Это последствия обстрела Харькова. Российская армия начала бить по городу с 23.00 – сначала "Градами", а затем и запустили 7-м ракет. Повреждены частные дома, детские площадки, коммуникации. В общей сложности попадание зафиксировали в 5-ти районах города.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

Только за ночь по городу оккупанты выпустили семь ракет. Весь город содрогался от взрывов. Прилеты были чуть ли не в каждом районе. А на Салтовке взрывы не прекращались со вчерашнего дня. Накануне десяток реактивных снарядов запустили по самым многолюдным местам.

"Это были системы залпового огня системы "Град". Саперы обнаруживают взрывоопасные предметы и вывозят их для дальнейшего уничтожения", — сообщил представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Салтовский район враг непрерывно обстреливает вторые сутки подряд. Есть попадание прямо в квартиры. Людей спасает только собственная бдительность и правило двух стен.

В местах обстрелов правоохранители вместе со спасателями изъяли остатки смертоносных снарядов. Их собрали уже тысячи и каждый – станет доказательством по делам о зверствах россиян.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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