Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Лисичанск: продолжается ликвидация пожаров

Сегодня днем российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Северодонецку и Лисичанску.

В результате артиллерийских ударов оккупантов по Северодонецку и Лисичанску в Луганской области вспыхнули пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Северодонецк выдержал очень мощные удары. Количество поврежденных домов еще выясняем. Также спасателями ликвидирован пожар в здании склада местного научно-производственного объединения. В Лисичанске в результате обстрелов врага произошло возгорание жилого фонда", — отметил он.

В настоящее время ГСЧС работает на месте пожаров.

Напомним, Украина контролирует 10% Луганской области.

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