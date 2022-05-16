Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Лисичанск: продолжается ликвидация пожаров

Сегодня днем российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Северодонецку и Лисичанску.
В результате артиллерийских ударов оккупантов по Северодонецку и Лисичанску в Луганской области вспыхнули пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Северодонецк выдержал очень мощные удары. Количество поврежденных домов еще выясняем. Также спасателями ликвидирован пожар в здании склада местного научно-производственного объединения. В Лисичанске в результате обстрелов врага произошло возгорание жилого фонда", — отметил он.
В настоящее время ГСЧС работает на месте пожаров.
Напомним, Украина контролирует 10% Луганской области.
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