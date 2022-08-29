Оккупанты снова обстреляли Славянск: есть проблема с электроснабжением в трьох микрорайонах города

Жертв и раненых нет.
Российские оккупанты в ночь на 29 августа снова обстреляли Славянск.
Об этом сообщил мэр города вадим Лях.
"Доброе утро, Славянск! Понедельник, 29 августа. Снова ночной обстрел. Район САТУ. Информация о повреждениях уточняется. Жертв и раненых нет", — написал он.
Лях добавил, что в результате вражеской атаки есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны. Ремонту не подлежит.
"Целинный и Кирпичный в течение недели переподключим, такая возможность есть. А вот с Курортом ситуация намного сложнее. Будем пытаться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две. Берегите себя", — отметил мэр Славянска.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 187-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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