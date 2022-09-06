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Оккупанты снова обстреляли Славянск: разрушен частный дом

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Оккупанты снова обстреляли Славянск: разрушен частный дом

Фото: Славянская ВГА

Таким образом россияне решили "поздравить" жителей с Днем города.

Оккупанты 6 сентября, в День освобождения Славянска от фашистских захватчиков, обстреляли город и разрушили частный дом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Прилет на ул. Индустриальную. Там разрушен частный дом. К счастью, обошлось без жертв", — сообщил он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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