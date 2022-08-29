Оккупанты снова обстреляли Сумщину: под утро было 16 "прилетов"

Ночь в области прошла спокойно, однако к утру российские захватчики обстреляли Сумщину.
В понедельник, 29 августа, утро в Сумской области началось с вражеских обстрелов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Утро на пограничные началось обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне били из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской громады, всего 16 "прилетов", — отметил он.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в 5 населенных пунктах Запорожской области.
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