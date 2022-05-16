Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории России

Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории России

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Украины.

В понедельник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли два населенных пункта в Сумской и Черниговской областях с территории России.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории Российской Федерации. Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", — говорится в сообщении.

Там также сообщили, что потерь среди личного состава нет.

Напомним, сегодня утром Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации: двое пострадавших, тяжело раненный ребенок.

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