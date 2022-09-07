Оккупанты снова обстреляли Сумскую область: под вражеским огнем оказались три громады

Россия не прекращает атаки на приграничные районы Украины.
Вчера поздно вечером и сегодня ночью враг обстрелял три громады в Сумской области.
Об этом 7 сентября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Вчера поздно вечером, в 22:30 — был минометный обстрел (12 прилетов) в Хотинской громаде. Почти в полночь 18 взрывов из автоматического гранатомета со стороны России было в Зноб-Новгородской громаде. Около двух часов ночи 13 прилетов (ориентировочно 2 миномет), Миропольская громада", — написал он.
Глава области добавил, что во всех случаях пострадавших нет, по поводу разрушений информация уточняется.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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