Оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории РФ: огонь вели с самолета и артиллерии

Оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории РФ: огонь вели с самолета и артиллерии

В ночь на 31 мая российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область.

Враг вел огонь из самолета и артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, около полуночи враг из самолета, не пересекавшего границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской громады. Сразу за этим начался артобстрел этой же территории из САУ. Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, около 10 ударов артиллерии.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется, отметил глава области.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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