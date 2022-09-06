Оккупанты снова обстреляли Сумскую область: зафиксировано 36 прилетов

Под вражеским огнем оказались две громады.
Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область.
Об этом 6 сентября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночью и утром враг обстреливал территории Белопольской и Шалыгинской громад из минометов и артиллерии. Зафиксировано 36 прилетов. К счастью, без человеческих потерь", — сказал он.
Глава области также добавил, что в селе Волфино, что в Белопольском районе, выбиты окна и посечены стены в домах.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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