Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска на Черниговщине

Россияне произвели около 40 выстрелов из миномета.
Пограничники Черниговского отряда снова зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничные наряды при обстреле не пострадали.
Также враг проводил воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
Напомним, 28 апреля враг обстрелял украинскую территорию возле пункта пропуска в Черниговской области. Россияне произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.
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