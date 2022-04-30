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Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска на Черниговщине

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Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска на Черниговщине

Государственная пограничная служба Украины

Россияне произвели около 40 выстрелов из миномета.

Пограничники Черниговского отряда снова зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Также враг проводил воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Напомним, 28 апреля враг обстрелял украинскую территорию возле пункта пропуска в Черниговской области. Россияне произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

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