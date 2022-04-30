Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска на Черниговщине

Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска на Черниговщине

Россияне произвели около 40 выстрелов из миномета.

Пограничники Черниговского отряда снова зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Также враг проводил воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Напомним, 28 апреля враг обстрелял украинскую территорию возле пункта пропуска в Черниговской области. Россияне произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

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