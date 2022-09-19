Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты снова обстреляли Запорожье: известно о 8 "прилетах"

Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты снова обстреляли Запорожье: известно о 8 "прилетах"

Фото: ТСН.ua

Предварительно, мишенью стали объекты инфраструктуры.

В ночь на 19 сентября, во время воздушной тревоги российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры", — отметил он.

Пока выясняется информация о пострадавших. В Сети в это время пишут, что в некоторых районах города пропал свет.

Напомним, что посланник Папы Римского попал под обстрел в Запорожье.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация