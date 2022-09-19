Оккупанты снова обстреляли Запорожье: известно о 8 "прилетах"

В ночь на 19 сентября, во время воздушной тревоги российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры", — отметил он.

Пока выясняется информация о пострадавших. В Сети в это время пишут, что в некоторых районах города пропал свет.

Напомним, что посланник Папы Римского попал под обстрел в Запорожье.

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