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Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область – есть раненые и погибшие

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
265
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область – есть раненые и погибшие

Оккупанты обстреляли Орехов. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

Российские захватчики снова ударили по территории Запорожской области.

Армия России во вторник, 27 июня, обстреляла город Орехов и район в Запорожской области, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

Так, в результате артиллерийских обстрелов ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет. Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет. От полученных ран погиб 77-летний житель Орехова.

Напомним, в Кременчуге произошли взрывы в годовщину удара по ТЦ "Амстор".

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Дата публикации
Просмотры
265
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