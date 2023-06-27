Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область – есть раненые и погибшие

Армия России во вторник, 27 июня, обстреляла город Орехов и район в Запорожской области, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

Так, в результате артиллерийских обстрелов ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет. Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет. От полученных ран погиб 77-летний житель Орехова.

Напомним, в Кременчуге произошли взрывы в годовщину удара по ТЦ "Амстор".

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