Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область фосфорными бомбами — спикер ОВА

В результате обстрела вспыхнул пожар.

Российские оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село Новоданиловка в Запорожской области.

Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев в Фейсбуке.

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"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", — написал Арефьев.

Напомним, в ночь на 12 апреля в Запорожской области россияне уже обстреливали фосфорными бомбами дома в селе Новояковловка. Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших не было, однако повреждения получили некоторые дома.

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