Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область: первые детали российской атаки (фото)

В Запорожье также обезвредили часть сбитой ракеты с кассетным боекомплектом.
В ночь на 13 ноября армия страны-агрессора Российской Федерации обстреляла одно из сел Запорожской области.
Об этом рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА.
"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", — говорится в его сообщении.
По данным должностного лица, своей атакой россияне повредили жилые дома мирных людей, легковые автомобили гражданских и линию электропередач. К счастью, местные жители не пострадали.
Кроме того, к утру 13 ноября специальные службы обезвредили часть ракеты с кассетным боекомплектом, сбитой украинскими воинами накануне. Российский снаряд, как известно, упал в одном из районов Запорожья.
"Спасибо спасателям и саперам операция прошла удачно, опасные решетки вывезены за пределы жилых кварталов. Держим строй и двигаемся к победе!", — подытожил Александр Старух.
Напомним, также этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Днепропетровскую область. В результате ночной атаки россиян ранены две женщины, десятки домов разрушены.
Читайте также:
- Беспрецедентная критика Путина: в ISW рассказали, что происходит в Кремле после отступления из Херсона
- Школьников в РФ начнут готовить в армию по аналогии с СССР: разоблачен очередной замысел Кремля
- С 2023 года Россия планирует восстановить интенсивность наступлений - Маломуж