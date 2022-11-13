Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область: первые детали российской атаки (фото)

В Запорожье также обезвредили часть сбитой ракеты с кассетным боекомплектом.

В ночь на 13 ноября армия страны-агрессора Российской Федерации обстреляла одно из сел Запорожской области.

Об этом рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", — говорится в его сообщении.

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По данным должностного лица, своей атакой россияне повредили жилые дома мирных людей, легковые автомобили гражданских и линию электропередач. К счастью, местные жители не пострадали.

Кроме того, к утру 13 ноября специальные службы обезвредили часть ракеты с кассетным боекомплектом, сбитой украинскими воинами накануне. Российский снаряд, как известно, упал в одном из районов Запорожья.

"Спасибо спасателям и саперам операция прошла удачно, опасные решетки вывезены за пределы жилых кварталов. Держим строй и двигаемся к победе!", — подытожил Александр Старух.

Напомним, также этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Днепропетровскую область. В результате ночной атаки россиян ранены две женщины, десятки домов разрушены.

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