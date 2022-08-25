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Оккупанты снова открыли огонь по одной из громад Сумской области: зафиксировано 16 прилетов

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Оккупанты снова открыли огонь по одной из громад Сумской области: зафиксировано 16 прилетов

Враг каждый день атакует северные пограничные районы Украины.

Российские оккупанты начали утро 25 августа с обстрела одной из громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской громады.
16 прилетов из ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений", – написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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