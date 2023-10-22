Оккупанты снова перекрывали Крымский мост – какая причина

В Крыму снова перекрыли мост через Керченский пролив.

Российские захватчики в воскресенье утром, 22 октября, сообщили об очередном перекрытии Крымского моста на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ, традиционно не назвав причину перекрытия моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Как пишет "Крым. Реалии", их корреспондент перед этим слышал "звуки, похожие на пуски с реактивных бомбометов".

Однако уже через час появилось сообщение, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним, в Крыму нашли большое месторасположение войск РФ (фото и координаты).

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