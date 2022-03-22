Оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы: на этот раз в Краматорске (видео)

Запреты и конвенции – для цивилизованного мира. Россяине их игнорируют.

В Краматорске Донецкой области российские оккупанты в очередной раз использовали запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли "асвабаждать". И "асвабаждать" они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", — отметил Белошицкий и опубликовал видео в подтверждение использования Россией запрещенного вооружения.

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Ранее в Попасной оккупанты также применили запрещенные фосфорные боеприпасы. Военный эксперт объяснил, в чем опасность фосфорных бомб, которые россияне сбросили на Попасную.

Что такое фосфорное оружие

Фосфорные боеприпасы начиненные белым фосфором или воспалительными веществами на его основе. Он очень активно и загорается от контакта с кислородом. Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800 °C на значительной территории. Площадь поражения может достигать нескольких сот квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода.

Такое оружие может вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья, в частности химические ожоги, поражения костей и костного мозга, омертвение тканей, или спровоцировать медленную и болезненную смерть.

Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица в результате попадают в опасность.

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