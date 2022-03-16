Оккупанты снова пытались прорваться в Чернигов, но понесли потери

Оккупанты снова пытались прорваться в Чернигов, но понесли потери

Враг отступил.

Оккупационные войска России ночью, 16 марта, пытались прорваться в Чернигов.

Об этом Суспільне сообщил пресс-офицер регионального управления Сил ТрО "Север" ВСУ Виталий Кириллов.

По его словам, ночью силы вооруженных сил РФ пытались войти в город, но их ждала территориальная оборона. Велись ночные бои. Враг понес значительные потери и отступил.

Территориальная оборона занимает свои позиции и наращивает количество фортификационных сооружений. Также по его словам, 15 марта, украинская артиллерия вела интенсивные обстрелы вражеских позиций.

Ранее стало известно, что на Северском направлении русские войска пытаются нарастить группировки и организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

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