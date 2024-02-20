Оккупанты снова расстреляли украинских пленных, на этот раз возле Роботино – DeepState

Официально украинская сторона пока не прокомментировала этот инцидент.

Российские оккупанты снова расстреляли украинских пленных бойцов, на этот раз возле Роботино на Запорожском направлении.

Об этом сообщает украинский ТГ-канал Deep State, опубликовав соответствующее видео, снятое с беспилотника.

На кадрах видны три украинских военных, которые положили оружие и выходят из окопа с поднятыми вверх руками. После чего россияне направляют на них оружие и украинцы падают на землю. Видео мы не публикуем по нравственно-этическим причинам.

"По данным смежных подразделений, 18 февраля оккупанты наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелял наших бойцов", — говорится в сообщении.

Официально украинская сторона пока не прокомментировала этот инцидент.

Другие ужасные истории, когда россияне казнили украинских пленных

Напомним, это уже далеко не первый раз россияне расстреливают украинских пленных. Во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец.

Защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию. Пропагандисты РФ опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ якобы на позиции "Зенит".

Спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заверил, что обстоятельства гибели бойцов проверяют.

В 110-й бригаде объяснили россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

Военнослужащий 110 бригады Виктор Биляк, оборонявший Авдеевку, рассказал, как так получилось, что раненые военные остались сами в окружении.

Кроме того ООН подтвердила подлинность видеозаписей со казнью Героя Украины Александра Мациевского, убитого за слова "Слава Украине!", а также казнь пленного, которому отрезали голову ножом.

Украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля 2023 года, однако когда и где он снят, неизвестно.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.