Оккупанты снова стреляют по Херсону – погибли три человека

В результате российской атаки в Херсоне есть жертвы и пострадавшие.

В субботу, 11 марта, россияне снова атаковали Херсон. Сейчас известно о двух пострадавших и трех погибших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое — ранены", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате попадания загорелся автомобиль. Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрелов.

Жительница Херсона рассказала в комментарии ТСН.ua, что оккупанты начали очередной обстрел города с 10 утра. В центре раздалось по меньшей мере три взрыва.

Напомним, свидетели рассказали шокирующие подробности обстрела автобусной остановки в Херсоне 9 марта.

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